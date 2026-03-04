Case di comunità in provincia di Chieti | al via le selezioni per nuove assunzioni

La Asl di Chieti ha aperto le selezioni per assumere infermieri a tempo determinato destinati alle case di comunità della provincia. Le procedure di reclutamento sono in corso e riguardano diverse posizioni. Le assunzioni sono rivolte a personale sanitario che dovrà garantire servizi nelle strutture locali. Le candidature possono essere presentate tramite i canali ufficiali messi a disposizione dall’ente.

La Asl pronta ad assumere infermieri a tempo determinato per lavorare nelle case di comunità della provincia di Chieti. All’avviso per le assunzioni a tempo determinato, emanato dall’Azienda, hanno risposto 1.030 candidati, che sono stati già convocati a mezzo posta certificata: i colloqui avranno inizio dal 24 marzo, secondo il calendario pubblicato sul sito web della Asl, www.asl2abruzzo.it (nell’area Amministrazione Trasparente - sezione Bandi di concorso – sottosezione Avvisi per assunzioni a tempo determinato). “Con l’accelerazione impressa nei cantieri - sottolinea il direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti Mauro Palmieri - riusciremo a rispettare i termini fissati dal PNRR per la conclusione dei lavori. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Nuove Case di comunità nella provincia, Miccichè: "Passo strategico per la sanità"Un passaggio definito strategico per il sistema sanitario provinciale e per il rafforzamento dell’assistenza territoriale.

