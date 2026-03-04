Case di comunità in provincia di Chieti | al via le selezioni per nuove assunzioni

La Asl di Chieti ha aperto le selezioni per assumere infermieri a tempo determinato destinati alle case di comunità della provincia. Le procedure di reclutamento sono in corso e riguardano diverse posizioni. Le assunzioni sono rivolte a personale sanitario che dovrà garantire servizi nelle strutture locali. Le candidature possono essere presentate tramite i canali ufficiali messi a disposizione dall’ente.

La Asl pronta ad assumere infermieri a tempo determinato per lavorare nelle case di comunità della provincia di Chieti. All’avviso per le assunzioni a tempo determinato, emanato dall’Azienda, hanno risposto 1.030 candidati, che sono stati già convocati a mezzo posta certificata: i colloqui avranno inizio dal 24 marzo, secondo il calendario pubblicato sul sito web della Asl, www.asl2abruzzo.it (nell’area Amministrazione Trasparente - sezione Bandi di concorso – sottosezione Avvisi per assunzioni a tempo determinato). “Con l’accelerazione impressa nei cantieri - sottolinea il direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti Mauro Palmieri - riusciremo a rispettare i termini fissati dal PNRR per la conclusione dei lavori. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Nuove Case di comunità nella provincia, Miccichè: "Passo strategico per la sanità"Un passaggio definito strategico per il sistema sanitario provinciale e per il rafforzamento dell’assistenza territoriale. Leggi anche: Alla Tua 61 nuove assunzioni fra il 2026 e il 2028, a breve usciranno le selezioni pubbliche Tutti gli aggiornamenti su Case di. Temi più discussi: Inaugurata la Casa della Comunità di Trento sud; Sanità, inaugurati l'Ospedale di Comunità e la Casa della Comunità Santa Caterina; Dall'Esquilino a Montesacro: tre nuove case della comunità a Roma. Il Pd: Strutture fantasma; Case di Comunità e il rischio flop a 6 mesi dal termine del Pnrr. Casa di comunità, lavori conclusi. Zuin: «Struttura attesa da decenni, ora mancano solo gli arredi»La realizzazione della casa di Comunità di MIRA è completata. «Mira ha finalmente la struttura attesa da decenni e completata nei tempi previsti» ha confermato ... ilgazzettino.it A Casteltermini e a Cattolica Eraclea inaugurate le case di comunitàPresente al taglio del nastro della struttura di Casteltermini anche l’assessore regionale alla Salute, Daniela Faraoni. grandangoloagrigento.it Per le Case di Comunità il rischio dei gettonisti c’è già prima dell’apertura x.com TeleRama. . Case e ospedali di comunità nel Salento, scatta l’allarme sui tempi di consegna. Il consigliere regionale Paolo Pagliaro denuncia ritardi e cantieri fermi dopo il sopralluogo in cinque strutture dell’Asl Lecce nel sud Salento. «Si rischia di perdere i fo facebook