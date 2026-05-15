A Napoli 5mila multe per i rifiuti non differenziati colpiti bar e ristoranti | il Comune incassa 800mila euro
A Napoli, tra gennaio 2025 e aprile 2026, sono state emesse oltre 5.000 sanzioni per la gestione errata dei rifiuti. La questione riguarda principalmente bar e ristoranti che non hanno rispettato le norme di raccolta differenziata. Il Comune ha riscosso circa 800.000 euro in multe durante questo periodo. La maggior parte delle sanzioni sono state applicate alle attività commerciali che non hanno rispettato le regole di separazione dei rifiuti.
A Napoli da gennaio 2025 ad aprile 2026 oltre 5mila multe per i rifiuti non differenziati correttamente. Colpiti soprattutto bar, ristoranti e supermercati. La maggior parte delle sanzioni al centro storico. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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