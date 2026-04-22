Multe Terni è il comune che incassa di più in Umbria | tutti i dati

Nel 2025, Terni si è distinta come il comune dell’Umbria che ha incassato di più tramite multe e sanzioni stradali, raggiungendo una cifra di 5,8 milioni di euro. Questa somma rappresenta il totale dei proventi derivanti dalle sanzioni elevate agli automobilisti nel corso dell’anno. I dati ufficiali evidenziano una differenza significativa rispetto ad altri comuni della regione, posizionando Terni al primo posto per entrate di questo tipo.

Con 5,8 milioni di euro, è Terni il comune dell’Umbria che nel 2025 ha registrato i maggiori proventi da multe e sanzioni stradali elevate agli automobilisti. È questo quanto emerso dalle elaborazioni di Facile.it su dati Siope (il sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici, con.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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