Sciopero autobus fermi a Monza e in Brianza | tutti gli orari

Venerdì 24 aprile, i lavoratori di NET S. di Monza e della Brianza hanno deciso di fermare il servizio di trasporto pubblico a causa di uno sciopero proclamato dall'organizzazione sindacale Confial Trasporti. La giornata si prospetta senza corse per gli utenti che devono spostarsi con gli autobus dell'azienda, con orari e fasce di garanzia che non sono ancora state comunicate ufficialmente.

Ancora una giornata nera per i pendolari di Monza e Brianza. Per venerdì 24 aprile l’organizzazione sindacale Confial Trasporti ha proclamato uno sciopero aziendale che interesserà i lavoratori di NET S.r.L.Sciopero dei mezzi: gli orariA Monza l’agitazione del personale viaggiante e di esercizio.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Sciopero trasporti in arrivo: bus fermi a Milano, Monza Brianza, Lodi e Pavia. Le fasce orarieLa mattinata di venerdì 17 aprile si preannuncia complicata per il trasporto pubblico locale. In arrivo lo sciopero dei mezzi: bus fermi anche a MonzaLa giornata di venerdì 24 aprile si preanuncia come un venerdì nero per la mobilità a causa dello sciopero del trasporto pubblico locale. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Sciopero trasporti in arrivo: bus fermi a Milano, Monza Brianza, Lodi e Pavia. Le fasce orarie; Sciopero dei trasporti: bus fermi a Monza (ma non solo). Le fasce orarie; Sciopero dei mezzi ATM Milano il 24 aprile 2026: metro e bus fermi, ecco gli orari; Agitazione dei camionisti, gli stop a raffica del trasporto su gomma ed il caro gasolio. In corso in tutta Italia lo sciopero degli #autotrasportatori, che si fermano per cinque giorni per protestare contro il caro carburanti che, dicono i sindacati, "ha fatto deflagrare una crisi del settore senza precedenti". Ma la mobilitazione è stata funestata da un gra facebook Niente sciopero degli autotrasportatori in Toscana. Sospeso il fermo del 20 aprile x.com