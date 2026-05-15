A Monza apre Panfé e il primo giorno regala la focaccia
A Monza è stato inaugurato un nuovo locale chiamato Panfè, che ha scelto di accogliere i clienti con una focaccia gratuita nel suo primo giorno di attività. La degustazione offerta ha attirato molte persone che hanno potuto assaggiare il prodotto fin dall’apertura. La nuova attività si trova nel centro della città e ha già attirato l’attenzione di chi cerca un punto di riferimento per prodotti da forno. La giornata di apertura si è conclusa con un buon riscontro tra i primi visitatori.
Un assaggio di focaccia per dare il benvenuto ai clienti. Panfè debutta a Monza con un regalo per i brianzoli. Il 20 maggio, in occasione dell'inaugurazione del nuovo locale nella centralissima via Italia, la catena italiana di bar bakery che unisce le anime della panetteria e della caffetteria. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Sullo stesso argomento
Il primo giorno di Primavera KilometroVerde Parma regala una piantinaSabato 21 marzo, in due luoghi della città (OltreLab e Semelomangio) il Consorzio Forestale distribuisce gratuitamente un alloro Sabato 21 marzo, in...
Leggi anche: Apre Panfé, la nota bar bakery italiana che ha già conquistato tantissime città