A Monza apre Panfé e il primo giorno regala la focaccia

A Monza è stato inaugurato un nuovo locale chiamato Panfè, che ha scelto di accogliere i clienti con una focaccia gratuita nel suo primo giorno di attività. La degustazione offerta ha attirato molte persone che hanno potuto assaggiare il prodotto fin dall’apertura. La nuova attività si trova nel centro della città e ha già attirato l’attenzione di chi cerca un punto di riferimento per prodotti da forno. La giornata di apertura si è conclusa con un buon riscontro tra i primi visitatori.

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