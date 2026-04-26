Apre Panfé la nota bar bakery italiana che ha già conquistato tantissime città

A Monza ha aperto Panfé, una catena italiana di bar bakery che combina elementi di panetteria e caffetteria. La nuova apertura rappresenta una novità per gli appassionati di pane e prodotti da forno, offrendo una vasta gamma di prodotti in un ambiente che unisce le due funzioni. La presenza di Panfé si aggiunge ad altre città italiane dove questa catena ha già avviato le sue attività.