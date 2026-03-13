Il primo giorno di Primavera KilometroVerde Parma regala una piantina

Sabato 21 marzo, in due punti di Parma, OltreLab e Semelomangio, il Consorzio Forestale ha distribuito gratuitamente un alloro in occasione del primo giorno di Primavera. L'iniziativa ha coinvolto persone di tutte le età che hanno ricevuto una piantina, contribuendo a segnare l'inizio della nuova stagione. L'evento si è svolto senza particolari intoppi, attirando l'attenzione dei partecipanti.

Sabato 21 marzo, in due luoghi della città (OltreLab e Semelomangio) il Consorzio Forestale distribuisce gratuitamente un alloro Sabato 21 marzo, in due luoghi della città (OltreLab e Semelomangio) il Consorzio Forestale distribuisce gratuitamente un alloro. Sabato 21 marzo, nel giorno dell’equinozio, il Consorzio Forestale KilometroVerdeParma fa sbocciare l’iniziativa “Una piantina per te!”: un regalo per chiunque si iscriva online. Due gli appuntamenti: OltreLab (piazzale Daniele Bertozzi, 1) dalle 8:30 alle 14:00 e Semelomangio (Borgo delle Colonne, 8) dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 19:30. L’iscrizione preventiva è obbligatoria.... 🔗 Leggi su Parmatoday.it Articoli correlati Lollobrigida da favola: regala il primo oro all’Italia e fa record olimpico nel giorno del suo compleannoNel giorno del suo 35esimo compleanno Francesca Lollobrigida tira fuori una prova superlativa. Il legno di Marilena Zama e il libro di Sonia Davis: due eventi per il primo giorno di primaveraSabato 21 marzo, in occasione del primo giorno di primavera, la sede di Pop street parade e lo spazio creativo Pop Factory ospiteranno un pomeriggio... Tutto quello che riguarda Primavera KilometroVerde Parma Equinozio di primavera 2026: quando è il primo giorno di primavera?Il 20 marzo segna l'inizio della primavera astronomica nell'emisfero nord, quando giorno e notte hanno quasi la stessa durata. tech.everyeye.it In arrivo l'equinozio di marzo, l'inizio astronomico della primavera, ecco quando capiterà e perchéManca poco all'iniziodella primavera astronomica , una data importante che in tutte le tradizioni popolari è vistacome la rinascita della natura , ... notizie.tiscali.it