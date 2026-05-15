A Monterchi il Cerfone fa meno paura i lavori del Consorzio di Bonifica

A Monterchi, il corso d’acqua del Cerfone ha registrato un miglioramento dopo i lavori del Consorzio di Bonifica. In passato, il fiume aveva raggiunto livelli che potevano mettere a rischio alcune costruzioni sulla sponda opposta. Recentemente, si è osservato un calo del rischio legato alle piene, e il corso d’acqua sembra aver ridotto la propria portata. Le modifiche apportate hanno portato a un miglioramento nella gestione delle acque del fiume.

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