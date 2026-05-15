A Modena il ritorno alla vita all’aperto è il momento giusto per un check-up

A Modena, maggio rappresenta un periodo in cui molte persone scelgono di trascorrere più tempo all’aperto, approfittando delle temperature miti e delle giornate più lunghe. Questo momento dell’anno spinge anche a dedicare attenzione alla salute, con molte cliniche e centri medici che promuovono controlli e check-up preventivi. La riscoperta degli spazi aperti coincide con l’intenzione di prendersi cura del proprio benessere, in un periodo che sembra invitare a rinnovarsi e a dedicare più spazio alla cura personale.

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A Modena ci sono momenti dell’anno che non hanno bisogno del calendario per essere riconosciuti, e maggio è uno di questi. I tavoli tornano a riempire Piazza Grande, le biciclette ricompaiono sotto i portici, le serate si allungano tra mercati, osterie e passeggiate lungo i canali. Dopo mesi. 🔗 Leggi su Modenatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Alba Parietti: troppo libera per piacere a tutti | Non lo faccio x moda Sullo stesso argomento Vita in standby, stiamo vivendo o aspettiamo il “momento giusto”?Molte di noi oggi sentono di vivere in standby, aspettando il momento giusto per cambiare lavoro, viaggiare o iniziare qualcosa di nuovo. Le nostre “pillole di lettura”, il libro giusto al momento giustoIn una delle nostre ultime interviste, una delle scrittrici rivelazione degli ultimi anni ci ha detto: “I libri sono l’unica cosa che rende gli... MODENA TORNA IN EUROPA La Modena Volley conquista l’accesso alla CEV Challenge Cup 2027. Nei Playoff Challenge, Modena supera Trento per 3-1 e si guadagna il ritorno nelle competizioni europee. #CEV #Italy #volley #Pallavolo #Modena x.com Gite di un giorno da Modena; festival delle ciliegie a Vignola? reddit Il ritorno di ’Stiamoci vicini’, festa nata in Francia nel ’99Sono una trentina gli appuntamenti organizzati per creare occasioni di incontro e relazioni. Tra le iniziative da non perdere quelle promosse dai Poli sociali territoriali aperte a tutti. ilrestodelcarlino.it Il ritorno a ‘casa’ della Bibbia di Borso d’Este: Il libro più bello del mondoModena, 6 febbraio 2026 – La Bibbia di Borso d’Este, capolavoro del Rinascimento italiano, è tornata a Modena, alle Gallerie Estensi, dopo il successo ottenuto all’esposizione alla biblioteca del ... ilrestodelcarlino.it