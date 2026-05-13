Vita in standby stiamo vivendo o aspettiamo il momento giusto?

Molte persone oggi si sentono come se fossero in attesa di un segnale, rimandando decisioni importanti come cambiare lavoro, partire per un viaggio o iniziare un progetto. Questa sensazione di essere in standby si accompagna a un senso di sospensione, che porta a procrastinare azioni e scelte. La percezione di dover aspettare il momento perfetto sembra dominare le conversazioni e le decisioni quotidiane di molti.

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Molte di noi oggi sentono di vivere in standby, aspettando il momento giusto per cambiare lavoro, viaggiare o iniziare qualcosa di nuovo. Siamo perennemente indecise tra l’attesa e l’adattamento a un mondo instabile, che non segue logiche o tempi prestabiliti. Nel mentre, però, perdiamo istanti importanti e proviamo sempre la sensazione di non fare mai abbastanza. Perché viviamo in standby? Il mito del momento giusto. “Quando mi sarò laureata viaggerò”, “Appena trovo un nuovo lavoro mi iscrivo in palestra”, “Aspetto di avere la pancia piatta per mettere il bikini giallo che mi piace tanto”. Non ce ne accorgiamo, ma viviamo costantemente in attesa di.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Vita in standby, stiamo vivendo o aspettiamo il “momento giusto”? ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ai DramaPuppet Emperor Reborn With King System, Conquers With Oil Fire! Notizie correlate Leggi anche: ULN Consalvo calcio, il segretario Piscopo: “Stiamo vivendo un periodo di cambiamento” Le nostre “pillole di lettura”, il libro giusto al momento giustoIn una delle nostre ultime interviste, una delle scrittrici rivelazione degli ultimi anni ci ha detto: “I libri sono l’unica cosa che rende gli...