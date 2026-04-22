Nuovi alberi ciclabili e una nuova strada scolastica | il piano per la nuova piazza Spoleto-Venini
La prossima settimana inizieranno i lavori di ristrutturazione di piazza Spoleto-Venini, situata nell’area NoLo. Il progetto prevede l’installazione di nuovi alberi, la realizzazione di piste ciclabili e l’adeguamento della strada scolastica. L’intervento trasformerà l’attuale configurazione temporanea in uno spazio pubblico con una maggiore presenza di verde e infrastrutture pensate per la mobilità sostenibile.
La settimana prossima prenderanno il via i lavori per il restyling di piazza Spoleto-Venini (zona NoLo), che passerà dall’attuale configurazione “tattica” a un assetto strutturale all’insegna del verde. Gli interventi di riqualificazione prevedono un investimento complessivo di circa 950mila euro.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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