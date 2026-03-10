Social housing una piazza aree verdi e la nuova stazione | a Milano nasce il quartiere Scalo Greco-Breda

A Milano, il quartiere Scalo Greco-Breda prende forma con un progetto che prevede social housing, aree verdi e una nuova stazione. La Giunta comunale ha approvato il piano attuativo ‘Scalo Greco-Breda’, sviluppato nell’ambito del progetto ‘L’innesto’, vincitore del bando Reinventing Cities 2019. Il nuovo quartiere sarà caratterizzato da un approccio carbon neutral e da spazi pubblici dedicati alla comunità.

Un nuovo quartiere carbon neutral di social housing, con aree verdi e spazi pubblici. La Giunta comunale ha approvato il piano attuativo ‘Scalo Greco-Breda’, che sviluppa il progetto ‘L’innesto’ vincitore del bando Reinventing cities 2019. ‘L’innesto’ opererà una ricucitura dei quartieri circostanti, creando una connessione pedonale tra Bicocca, Precotto e l'università. Il nuovo sottopasso ferroviario collegherà via Rucellai a Bicocca. Nell'area saranno presenti spazi commerciali (massimo 3mila metri quadri), una residenza universitaria convenzionata e un Energy Center funzionale alla rete di distribuzione del teleriscaldamento. Il tutto sarà coordinato alla riqualificazione già in atto della stazione Greco-Pirelli a opera di Rfi finanziata dal Comune di Milano per oltre 11,3 milioni di euro. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

