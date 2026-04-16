Case popolari a Roma Ater perde 51 mln l'anno Il commissario | Così è impossibile gestire

Le finanze dell'Ater Roma registrano una perdita annuale di 51 milioni di euro derivante dai canoni di affitto non pagati per le case popolari. Il commissario responsabile ha dichiarato che questa situazione rende difficile una gestione efficace dell'ente. I dati sono stati resi noti in un contesto in cui si discute delle difficoltà finanziarie dell'azienda pubblica.

Le casse dell'Ater Roma perdono ogni anno 51 mln di euro di canoni non pagati per le case popolari. Un deficit che impedisce una "gestione oculata" secondo il commissario Campo.🔗 Leggi su Fanpage.it

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