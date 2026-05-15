A Manfredonia Ogni battito conta

A Manfredonia si terrà una cerimonia per inaugurare un nuovo defibrillatore installato in città. L'evento coinvolgerà la comunità locale e si svolgerà presso un punto pubblico. La presenza di questa apparecchiatura rappresenta un intervento nel campo della sicurezza e della salute pubblica. L'iniziativa si inserisce nel progetto denominato “Ogni battito conta”. La cittadinanza è invitata a partecipare alla manifestazione, che mira a sensibilizzare sull'importanza delle manovre di primo soccorso.

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