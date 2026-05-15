A Manfredonia Ogni battito conta

Da ilsipontino.net 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Manfredonia si terrà una cerimonia per inaugurare un nuovo defibrillatore installato in città. L'evento coinvolgerà la comunità locale e si svolgerà presso un punto pubblico. La presenza di questa apparecchiatura rappresenta un intervento nel campo della sicurezza e della salute pubblica. L'iniziativa si inserisce nel progetto denominato “Ogni battito conta”. La cittadinanza è invitata a partecipare alla manifestazione, che mira a sensibilizzare sull'importanza delle manovre di primo soccorso.

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La Città di Manfredonia invita la cittadinanza alla cerimonia di inaugurazione dell’installazione del nuovo defibrillatore, un importante presidio di sicurezza e tutela della salute pubblica.  Il Sindaco Domenico La Marca dichiara:“Ogni strumento che può contribuire a salvare una vita è un investimento sul bene più prezioso della nostra comunità. Ringrazio di cuore l’AVIS per la sensibilità e l’impegno dimostrati ancora una volta verso Manfredonia. Questo defibrillatore non è soltanto un dispositivo sanitario, ma un simbolo di vicinanza, prevenzione e attenzione verso i cittadini.” . 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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