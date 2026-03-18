Biodiversità e clima | ogni scelta conta anche la tua

Il cambiamento climatico è spesso percepito come un fenomeno distante, legato a ghiacciai che si sciolgono, foreste che scompaiono e specie che si estinguono. Tuttavia, ogni scelta quotidiana può influenzare questa realtà. La biodiversità e il clima sono collegati, e le decisioni individuali contribuiscono a modellare l’ambiente in cui viviamo.

È facile pensare al cambiamento climatico come a qualcosa che accade lontano da noi: ghiacciai che si sciolgono, foreste che scompaiono, specie animali che si estinguono. Eppure, ogni volta che accendiamo una luce, facciamo la spesa o saliamo in macchina, stiamo partecipando a quel processo. La consapevolezza quindi è tutto, perché la vera sostenibilità nasce dalle abitudini quotidiane di milioni di persone e non dai vertici internazionali. E quando milioni di piccole scelte si sommano, l’impatto diventa tutt’altro che piccolo. Biodiversità e clima, un legame più vicino di quanto pensiamo. Biodiversità e clima sono due facce della stessa medaglia. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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