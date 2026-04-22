Riccardi | Provinciali scarsa qualità politica delle candidature Manfredonia non conta nulla L’opposizione interpretata da soli due consiglieri

Durante una dichiarazione pubblica, un esponente politico ha commentato le recenti elezioni provinciali, sottolineando la qualità delle candidature e il ruolo della città di Manfredonia nel contesto regionale. Ha affermato che la città non avrebbe un peso significativo nelle scelte politiche provinciali e ha evidenziato come l’opposizione sia rappresentata soltanto da due consiglieri. La riflessione riguarderebbe, secondo l’intervento, gli aspetti politici di queste consultazioni.

Riccardi: "Provinciali, scarsa qualità politica delle candidature. Manfredonia non conta nulla. L'opposizione interpretata da soli due consiglieri" Le elezioni provinciali meritano una riflessione che è, inevitabilmente, tutta politica. Al netto degli eletti, questo risultato racconta molto, anzi troppo, perché si possa continuare a far finta di non vedere ciò che è realmente accaduto. Eppure, gli attori in campo continuano a rifugiarsi in una narrazione superficiale, evitando volutamente di affrontare i dati più scomodi dell’esito complessivo. Qualcuno lo ha definito fattore 0 (zero), qualcun altro dice che serve tempo per ricostruire una classe dirigente.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Riccardi: “Provinciali, scarsa qualità politica delle candidature. Manfredonia non conta nulla. L’opposizione interpretata da soli due consiglieri” Notizie correlate Elezioni Provinciali, Marasco: “Manfredonia si autoesclude per miopia politica”I risultati delle elezioni provinciali consegnano alla nostra città una sconfitta politica che porta un nome e un cognome: l’incapacità del Consiglio... Provinciali, depositate le candidature: battaglia a due Carnevale-PetroniFederico Carnevale per il centrodestra (FI-FdI-Lega-Noi Moderati) e Barbara Petroni per il centrosinistra (Pd-M5S-Civiche pontine). Contenuti utili per approfondire Farmacie. Riccardi: Un milione all’anno per sostenere le ruraliLa Regione annuncia misure per rafforzare il sistema delle farmacie rurali e a basso fatturato, che saranno inserite nella legge di stabilità in discussione la prossima settimana in Aula. Riccardi: ... quotidianosanita.it Qualità della vita 2025, Toscana a più velocità: luci e ombre provincia per provinciaSiena è 21esima nella classifica generale. Conta – dato Istat 2025 – 259.826 residenti. È la migliore provincia toscana e una delle più equilibrate. Il principale punto di forza è la qualità della ... lanazione.it