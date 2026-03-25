Lo scheletro di D' Artagnan potrebbe essere stato ritrovato in Olanda in una chiesa di Maastricht

Lo scheletro di D'Artagnan potrebbe essere stato trovato in una chiesa di Maastricht. La scoperta è avvenuta di recente e riguarda un ambiente storico della città. Gli esperti stanno analizzando i resti ossei per verificare se si tratti effettivamente della figura leggendaria. Attualmente, non ci sono conferme ufficiali sulla provenienza del reperto o sulla sua identità.

Il volgo lo conosce come D’Artagnan, ma il suo vero nome è sempre stato Charles de Batz de Castelmore. Ora i resti del famoso moschettiere potrebbero tornare alla luce grazie a una scoperta avvenuta in una chiesa di Maastricht, in Olanda, dove i lavori di restauro di una chiesa del XIII secolo avrebbero restituito le sue ossa. La notizia arriva da un’emittente del Limburgo, L1 Nieuws che ha raccolto una dichiarazione del diacono Jos Valke. E proprio a Maastricht il conte d’Artagnan morì il 25 giugno 1673 durante l’assedio della città, e il suo luogo di sepoltura è rimasto fino ad oggi avvolto nel mistero. A Maastricht ci sono i resti di... 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Lo scheletro di D'Artagnan potrebbe essere stato ritrovato in Olanda in una chiesa di Maastricht Articoli correlati Scheletro nell'area golenale del Po: potrebbe essere di Jaskaran SinghPotrebbe essere di Jaskaran Singh, il 24enne indiano scomparso a luglio 2025 da Pieveottovillle, lo scheletro ritrovato nel pomeriggio di giovedì 29... Milano, lo spacciatore di Rogoredo potrebbe essere stato colpito di rimbalzoLo spacciatore di Rogoredo potrebbe essere stato colpito di rimbalzo il 26 gennaio scorso, durante un controllo antidroga da parte della polizia. Una raccolta di contenuti su Lo scheletro di D'Artagnan potrebbe... Lo scheletro di D'Artagnan potrebbe essere stato ritrovato in Olanda in una chiesa di MaastrichtLo scheletro del popolare moschettiere D'Artagnan potrebbe essere stato rinvenuto in una chiesa di Maastricht: l'eccezionale scoperta in Olanda ... virgilio.it D'Artagnan, ritrovato lo scheletro del moschettiere in OlandaAGI - Nei Paesi Bassi, uno scheletro che potrebbe essere quello di D'Artagnan è stato scoperto in una chiesa di Maastricht, la città dove il famoso moschettiere morì più di 350 anni fa. Lo riferisce u ... msn.com