A Guardia si accende il dibattito elettorale Giovanni Ceniccola risponde alla lista avversaria
A Guardia, le elezioni comunali sono al centro dell'attenzione con il candidato sindaco di Guardia Comune Orizzonte che ha risposto alla lista avversaria. In una dichiarazione pubblica, ha ricordato che uno dei rappresentanti della lista rivale aveva già ricoperto il ruolo di vicesindaco e assessore al bilancio nel passato. La discussione si è concentrata sui ruoli ricoperti in precedenza e sulle posizioni politiche attuali, alimentando il confronto tra le parti in vista delle prossime consultazioni.
Il candidato sindaco di Guardia Comune Orizzonte: “Forse dimentica che era vicesindaco e assessore al bilancio. Ora però è il momento di guardare avanti” Toni decisi ma senza esasperare lo scontro politico. Giovanni Ceniccola, candidato sindaco della lista Guardia Comune Orizzonte, interviene sul tema dei debiti fuori bilancio più volte richiamato dalla lista avversaria durante le ultime settimane. Ceniccola ricorda altresì come abbia più volte chiesto che la campagna elettorale si avviasse con un’impostazione diversa, improntata alla presentazione di idee, proposte e contenuti, evitando polemiche personali e attribuzioni di colpe. Questo non è stato recepito dalla lista avversaria, che sin dall’inizio della ha preferito l’attacco ripetuto, con un mix di offese – fra le tante, l’appellativo “truffaldini” – a un discorso più propositivo. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
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