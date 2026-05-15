A Guardia si accende il dibattito elettorale Giovanni Ceniccola risponde alla lista avversaria

A Guardia, le elezioni comunali sono al centro dell'attenzione con il candidato sindaco di Guardia Comune Orizzonte che ha risposto alla lista avversaria. In una dichiarazione pubblica, ha ricordato che uno dei rappresentanti della lista rivale aveva già ricoperto il ruolo di vicesindaco e assessore al bilancio nel passato. La discussione si è concentrata sui ruoli ricoperti in precedenza e sulle posizioni politiche attuali, alimentando il confronto tra le parti in vista delle prossime consultazioni.

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