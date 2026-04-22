lo fermano per un controllo risulta positivo alla cocaina

Durante un normale controllo stradale, un conducente è stato trovato positivo alla cocaina. Le forze dell’ordine avevano fermato il veicolo per un controllo di routine e, durante le verifiche, è stato riscontrato l’uso di sostanze stupefacenti. La polizia ha continuato a intensificare i controlli per verificare la presenza di alcol e droghe tra chi guida, in particolare sui mezzi pesanti.

E’ diventato un obiettivo prioritario per le pattuglie delle forze dell’ordine quello di verificare se chi si mette al volante di un veicolo – che sia una macchina o, peggio ancora, un mezzo pesante – non abbia assunto alcol. E neppure sostanze stupefacenti poiché rappresentano un enorme pericolo. E’ in questo contesto che si inserisce l’episodio che ha messo nei guai un uomo, accusato di aver violato il Codice della strada, un reato contravvenzionale. Si è rivolto all’avvocato Alessandro Betti che è riuscito a farlo assolvere perché la prova è risultata lacunosa. La pattuglia dei carabinieri, è il 18 gennaio 2025, sta svolgendo normali controlli della circolazione stradale.🔗 Leggi su Lanazione.it

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