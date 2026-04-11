LIVE Francia-Italia Sei Nazioni rugby femminile 2026 in DIRETTA | sfida da brividi a Grenoble

Alle 13.15 prende il via la partita tra Francia e Italia nel torneo Sei Nazioni femminile di rugby 2026, trasmessa in diretta. Sono passati dieci minuti dall’orario previsto dell’inizio, con gli spettatori pronti a seguire la sfida a Grenoble. Nella scorsa edizione, le azzurre avevano affrontato le avversarie francesi pareggiando la partita, un risultato che aveva lasciato un segno nella stagione precedente.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.15 mancano solo 10 minuti all’inizio della partita! 13.11 Nella passata edizione le azzurre giocarono alla pari contro le transalpine. Al Lanfranchi di Parma finì 21-34 per la Francia, ma la resistenza della squadra italiana fu eroica. La chiava di quel match fu la superiorità fisica delle francesi, che anche oggi faranno della forza fisica la loro arma migliore. 13.08 L’Italia, reduce da un quarto posto nell’edizione 2025, si presenta con una rosa che unisce atlete esperte e giovani emergenti. Il gruppo azzurro, al secondo anno sotto la gestione dell’ex allenatore delle Zebre Fabio Roselli, mira a confermare i buoni risultati mostrati della passata edizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

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