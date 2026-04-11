LIVE Francia-Italia 0-0 Sei Nazioni rugby femminile 2026 in DIRETTA | sfida da brividi a Grenoble

La partita tra la nazionale femminile di rugby di Francia e Italia si è conclusa con un punteggio di 0-0, in una sfida che si è svolta a Grenoble nel torneo Sei Nazioni 2026. Durante il match, le azzurre hanno mostrato determinazione, con alcune azioni che hanno portato avanti il gioco e nuove opportunità di avanzamento. In particolare, una giocatrice ha contribuito a guadagnare metri con cariche efficaci lungo la linea difensiva avversaria.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5? Avanzano ora le azzurre al contatto! E’ soprattutto Ranuccini che fa metri ogni volta che carica la linea difensiva avversaria. Ancora a ridosso dei 22 l’Italia. 4? Perso in avanti il pallone dalle azzurre. La Francia raccata la palla e calcia in profondità. Non ci sarà dunque una mischia e il possesso torna all’Italia sulla linea mediana del campo. 3? Dopo un calcetto di D’Inca la Francia riesce a risalire un po’ il campo con un calcio lungo in touch. Il possesso però rimane azzurro a ridosso dei 22. 2? Attenta la difesa francese sulle cariche delle avanti azzurre. L’Italia è ora a ridosso dei 22, ma le transalpine tengono bene il campo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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