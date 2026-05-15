A Foggia il ' Circuito dello shopping' | coupon e promozioni per gli acquisiti durante i grandi eventi

A Foggia si svolgono quattro grandi eventi tra il 15 maggio e il 4 giugno, includendo il TedxUniversityFG, il Festival del Nerd, Mònde – Festa del cinema sui cammini e il WTA125k Open delle Puglie. Durante questo periodo, viene promosso il 'Circuito dello shopping' che offre coupon e promozioni legate agli acquisti effettuati durante le manifestazioni. L'iniziativa coinvolge attività commerciali locali, che propongono sconti e offerte speciali ai partecipanti degli eventi.

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