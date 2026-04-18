Come vanno gli affari per i templi dello shopping in provincia

Nella provincia di Bologna, i centri commerciali e i negozi di quartiere mantengono una presenza stabile, anche se si registrano alcune variazioni nei flussi di visitatori rispetto agli anni precedenti. Le aperture di nuove strutture e i cambi di gestione di alcuni punti vendita sono stati documentati, mentre alcune attività hanno adottato nuove strategie per attrarre clienti. Le variazioni nel settore dello shopping si sono riflesse anche nei dati sulle vendite e sulla presenza di centri commerciali in diverse zone della provincia.

Come visto nella prima parte di questo viaggio nello shopping bolognese, dentro i confini della città il settore continua a reinventarsi tra centri storici, poli di quartiere e nuove formule ibride. Ma è appena fuori Bologna che si gioca una partita altrettanto decisiva.Tra grandi strutture.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Leggi anche: I love shopping online. Triplicati in dieci anni gli acquisti sul web. Affari anche a Cesena Leggi anche: Commercio, occasione unica per gli amanti dello shopping: torna il 'Saldo dei saldi' Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Mai così tante scommesse al ribasso in Borsa: perché i fondi speculativi vanno all'attacco delle azioni europee (e come fanno); Azioni più sicure da tenere sempre per comprare da cassettista; Quattro ristoranti nella stessa città (e uno a Formentera): chi è l'imprenditore che in Brianza sta creando un regno del gusto; Borsa, l'Europa punta sulla ripresa dei negoziati Iran-Usa. Piazza Affari in rialzo. Petrolio giù e lo spread…. Il futuro: gli affari vanno bene grazie ai fedelissimi clientiCome vede il futuro Stefano Delfiore? Io sono molto stanco ma qui non si molla, io continuo a essere qui e pure mia nipote Silvia, poi i miei commessi che si trovano benissimo qui, non vogliono ... ilrestodelcarlino.it Le prime VIP che non vanno in Finale sono... Lucia e Adriana! #GFVIP - facebook.com facebook Le prime VIP che non vanno in Finale sono... Lucia e Adriana! #GFVIP x.com