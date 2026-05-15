A Focette tornano le guardie giurate ‘Anche grazie ai pilomat meno furti’

A Focette sono tornate le guardie giurate, contribuendo a ridurre i furti grazie anche all’installazione di pilomat. La crisi delle discoteche, che ha colpito soprattutto Marina di Pietrasanta, ha avuto un impatto su questa zona della Versilia. La diminuzione dei presidi notturni e le difficoltà di gestione degli spazi di intrattenimento hanno portato a un aumento dei furti, che ora sembrano essere stati contrastati grazie alle nuove misure di sicurezza.

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Una grossa mano l’ha data anche la recente crisi delle discoteche, che a Marina di Pietrasanta si è fatta sentire in modo particolare più che nel resto della Versilia. Ma per Focette è indubbio che il mix di provvedimenti adottati negli ultimi tempi abbia sensibilmente aumentato la percezione di sicurezza e tranquillità durante la stagione estiva. La ricetta è composta dalla guardia giurata notturna, i pilomat e i varchi elettronici della Ztl. Messi insieme hanno fatto sì che negli ultimi cinque anni non ci siano più stati furti o scippi come avveniva purtroppo in passato. Ecco perché la Pro Focette ha annunciato da alcuni giorni ai propri... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A Focette tornano le guardie giurate ‘Anche grazie ai pilomat meno furti’ ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento L'azienda che assume a tempo indeterminato 200 guardie giurate (anche a Monza e in Brianza)Per chi cerca un lavoro a tempo indeterminato nel settore della sicurezza questa potrebbe essere l’occasione. Aggressione ai danni di guardie giurate in servizio al Pronto soccorso del Garibaldi centro"Esprimiamo piena solidarietà ai lavoratori coinvolti e profonda preoccupazione per un episodio che conferma un quadro ormai insostenibile.