Aggressione ai danni di guardie giurate in servizio al Pronto soccorso del Garibaldi centro

Lunedì sera, un episodio di violenza si è verificato presso il pronto soccorso del Garibaldi Centro, coinvolgendo alcune guardie giurate in servizio. Secondo quanto riferito, le guardie sarebbero state aggredite da un gruppo di persone mentre svolgevano il loro lavoro. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto e identificare i responsabili.

"Esprimiamo piena solidarietà ai lavoratori coinvolti e profonda preoccupazione per un episodio che conferma un quadro ormai insostenibile. Servono presidi fissi delle forze dell’ordine nei Pronto Soccorso e un rafforzamento concreto delle misure di sicurezza a tutela degli operatori”. Lo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Costa carissima l'aggressione a Cicalone e alle guardie giurate nella metro di Roma | GUARDAAvevano trasformato una ripresa video in un pestaggio in diretta, colpendo con calci e pugni lo youtuber 'antiborseggio' Simone Ruzzi, detto... Padova, aggressione in centro: agente al pronto soccorso, 21ennePadova, 20 febbraio 2026 – Momenti di tensione si sono verificati questo pomeriggio in corso del Popolo, nelle vicinanze dello scalo ferroviario,... Temi più discussi: Episodi di aggressioni a danno di operatori dei servizi sanitari. Rapporto Emilia-Romagna 2024 – 2025; Polizia di Stato – Aggressione ai danni di una funzionaria esaminatrice presso la Motorizzazione Civile; Aggressione al pronto soccorso di Aprilia. 36enne si scaglia contro un infermiere; Mondragone (CE). Aggressione di gruppo ai danni di uno studente negli spogliatoi scolastici: CNDDU indignato. Siete contromano: coppia aggredita in strada dopo il rimproveroSiete contromano. Un rimprovero che ha scaturito una violenta aggressione in strada a Fregene ai danni di una coppia dove sono dovuti intervenire i carabinieri per riportare la situazione alla ... romatoday.it Pestaggio a Lambioi durante la festa: rinviato a giudizio uno degli aggressoriBELLUNO - È rimasto un solo imputato per la vicenda del pestaggio punitivo avvenuto a Lambioi nel 2023. L'aggressione ai danni di alcuni militari dell'Esercito avvenne il 17 ... ilgazzettino.it Lite e coltellate a Pasqua: 2 denunce Aggressione a Marzamemi... LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook Il fango tirato su @giorgiomule è parte di una vile aggressione mediatica dell'avversario politico sulla base di tesi false e strumentali o una dimostrazione del trattamento che viene riservato a chi si è esposto per sostenere il Sì al referendum O entrambe le co x.com