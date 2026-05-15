A Firenze l’asta dei tesori | da Piranesi a Canaletto 666 lotti in vendita

A Firenze si terrà un'asta con 666 lotti provenienti da varie epoche, tra cui opere di Piranesi e Canaletto. Tra i pezzi in vendita ci sono incisioni e stampe di artisti di rilievo e di periodi diversi. Tra le opere più attese ci sono le incisioni di Jacques Callot del 1612, il cui valore stimato si aggira intorno a una cifra precisa. La vendita si svolgerà nel corso di alcuni giorni, coinvolgendo numerosi collezionisti e appassionati.

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