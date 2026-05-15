A Firenze l’asta dei tesori | da Piranesi a Canaletto 666 lotti in vendita
A Firenze si terrà un'asta con 666 lotti provenienti da varie epoche, tra cui opere di Piranesi e Canaletto. Tra i pezzi in vendita ci sono incisioni e stampe di artisti di rilievo e di periodi diversi. Tra le opere più attese ci sono le incisioni di Jacques Callot del 1612, il cui valore stimato si aggira intorno a una cifra precisa. La vendita si svolgerà nel corso di alcuni giorni, coinvolgendo numerosi collezionisti e appassionati.
? Punti chiave Quali rarità di Piranesi e Canaletto arriveranno all'asta di Firenze?. Quanto costerà il bulino giovanile di Jacques Callot del 1612?. Chi potrà aggiudicarsi la Venere riconducibile alla cerchia di Raffaello?. Come convivono le incisioni antiche con i disegni per fumetti moderni?.? In Breve Asta suddivisa in cinque sessioni dal 19 al 21 maggio a Firenze.. Lotti includono opere di Callot, Dürer, Tiepolo e cerchia di Raffaello.. Sezione pop con tavole di Crepax, Jacovitti e acetati Hanna-Barbera.. Presenza di cartografia storica e Orientalia con artisti come Kunisada I Utagawa.. La sede di via Fra’ Giovanni Angelico 49 a Firenze ospiterà dal 19 al 21 maggio l’asta numero 69 organizzata da Gonnelli Casa d’Aste, con un totale di 666 lotti tra arte antica, moderna e contemporanea. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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