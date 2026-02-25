Orti urbani di via Goito l' asta per la vendita dei terreni va ancora deserta

L’asta per la vendita degli orti urbani di via Goito si conclude senza offerte, a causa di un interesse insufficiente. Sono stati tre tentativi in meno di un anno, dopo i fallimenti di maggio e settembre 2025. La mancanza di partecipanti lascia i terreni ancora in mano al Comune, che ora valuta nuove strategie per attirare acquirenti. La situazione resta incerta e senza una data fissata per un nuovo bando.

Ancora un nulla di fatto. Il terzo nell'arco di appena un anno, dopo i tentativi andati a vuoto registrati nel maggio e nel settembre del 2025. L'asta per la vendita dei terreni di via Goito, in programma per la giornata di martedì 24 febbraio, alle ore 10, è andata deserta. Si tratta infatti del grande polmone verde che si trova tra la stessa via Goito e via dell'Ambrogiana, occupato in gran parte da orti sociali. Il prezzo base di vendita, dopo le riduzioni scaturite dal progressivo nulla di fatto dell'asta, era arrivato in questo caso a 1 milione e 731mila euro, con l'offerta minima prevista fissata a 1 milione e 298mila euro.