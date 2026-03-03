Il mercato dei videogiochi da collezione si prepara alla prima asta europea, che si terrà a Brescia il 3 marzo 2026. Sono stati messi all’asta vari pezzi rari e di valore, con dettagli sulle date e le modalità di partecipazione pubblicati recentemente. L’evento si rivolge a collezionisti e appassionati interessati a aggiudicarsi pezzi unici nel settore.

Brescia, 3 marzo 2026 – Il mercato globale dei beni da collezione ha superato i 300 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede possa superare i 500 miliardi entro il 2033: in questo contesto di crescita, anche la 'nicchia' del collezionismo videoludico sta entrando a far parte di un mercato patrimoniale regolato, fondato su certificazioni, standard qualitativi e canali d'asta istituzionali. Collezionismo pop In questo scenario si inserisce The Games Market, la prima realtà italiana specializzata nel collezionismo videoludico e l'unica piattaforma al mondo con grading proprietario (certificata ISO 9001 e tecnologia a raggi... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Videogiochi da collezione, ecco la prima asta europea: i pezzi in vendita, le date e come partecipare

