A Desiati Sinisi e Starnone il premio Intersezioni Italia-Grecia
Tre autori italiani hanno ricevuto il premio Intersezioni Italia-Grecia, durante un evento tenutosi recentemente. I loro libri, pubblicati in momenti diversi, affrontano tematiche legate alla cultura, alla storia e alle tradizioni dei rispettivi paesi. La cerimonia si è svolta in presenza di rappresentanti delle istituzioni culturali e di diverse case editrici, che hanno riconosciuto il valore delle opere presentate. La scelta dei vincitori si è basata su valutazioni di esperti del settore letterario e culturale.
Roma, 15 mag. (askanews) – Tre libri che raccontano, ciascuno a modo proprio, la vitalità della narrativa italiana contemporanea e la sua capacità di parlare oltre i confini nazionali: “Malbianco” di Mario Desiati (Einaudi), “Il prodigio” di Fabrizio Sinisi (Mondadori) e “Destinazione errata” di Domenico Starnone (Einaudi) sono i vincitori dell’edizione Italia-Grecia del Premio Intersezioni, annunciati oggi al Salone Internazionale del Libro di Torino. Promosso dal Centro per il libro e la lettura in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Atene, che si avvale dell’associazione Giri di parole, il Premio individua ogni anno tre opere pubblicate in Italia nell’anno precedente, selezionate per essere tradotte e pubblicate in un Paese diverso, per questa edizione la Grecia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
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