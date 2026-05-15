A Desiati Sinisi e Starnone il premio Intersezioni Italia-Grecia

Tre autori italiani hanno ricevuto il premio Intersezioni Italia-Grecia, durante un evento tenutosi recentemente. I loro libri, pubblicati in momenti diversi, affrontano tematiche legate alla cultura, alla storia e alle tradizioni dei rispettivi paesi. La cerimonia si è svolta in presenza di rappresentanti delle istituzioni culturali e di diverse case editrici, che hanno riconosciuto il valore delle opere presentate. La scelta dei vincitori si è basata su valutazioni di esperti del settore letterario e culturale.

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