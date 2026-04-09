Torino e Grecia | nasce il premio che porta i libri italiani nel mondo

Il Salone Internazionale del Libro di Torino si prepara a lanciare un nuovo premio dedicato alla promozione dei libri italiani all’estero, con un focus particolare sulla collaborazione tra Italia e Grecia. La selezione per il Premio Intersezioni Italia-Grecia 2026 è stata annunciata, coinvolgendo autori e opere dei due paesi. L’iniziativa mira a rafforzare i legami culturali attraverso la letteratura e a favorire la diffusione di testi italiani nel panorama internazionale.

Il Salone Internazionale del Libro di Torino si prepara a diventare il cuore pulsante del dialogo culturale tra Italia e Grecia, con l’annuncio della selezione per il Premio Intersezioni Italia-Grecia 2026. Venerdì 15 maggio, alle ore 15, lo stand dedicato alla Grecia — ospite d’onore della manifestazione — accoglierà la proclamazione dei tre titoli vincitori scelti tra i quindici candidati della narrativa italiana contemporanea. L’iniziativa, che vede il Ministero della Cultura attraverso il Centro per il libro e la lettura collaborare con l’Istituto Italiano di Cultura di Atene e l’associazione Giri di parole, mira a un obiettivo molto concreto: favorire la circolazione delle nostre storie nel mondo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Torino e Grecia: nasce il premio che porta i libri italiani nel mondo Heated Rivalry, dai libri al boom social: come nasce (e cresce) il fenomeno queer che ha conquistato il mondoIl fenomeno Heated Rivalry nasce, infatti, sulla scia di vari predecessori dal contesto simile, come l'amatissimo anime Yuri!!! on Ice del 2016 sui... La terra nel mondo dei libri. L’Umbria al Salone di TorinoL’Umbria si prepara ad essere la grande protagonista della prossima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, dal 14 al 18 maggio al... Argomenti più discussi: Siracusa sfida Torino per Capitale Cultura 2033: Magna Grecia contro Risorgimento; Social vietati agli under 15, la svolta della Grecia: 'Serve una maggiore età digitale in Ue'; Croazia protagonista a Torino: workshop per agenti di viaggio e tour operator; Nuove rotte e più flessibilità: la strategia di Sand Tour per l’estate. Un giorno a comprare frutta e verdura tra le bancarelle di Torino: melanzane raddoppiate, i pomodori toccano i 10 euro - facebook.com facebook Modifiche alla circolazione sulla linea Torino-Modane, cancellati i treni da e per Parigi x.com