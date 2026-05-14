Il governo di Cuba ha annunciato che sono terminate tutte le scorte di carburante nel paese. Di conseguenza, i trasporti pubblici e i servizi sanitari stanno affrontando gravi difficoltà, mentre la fornitura di energia elettrica viene interrotta in alcune aree. La mancanza di carburante ha causato disagi diffusi, con ripercussioni su numerosi settori essenziali. La situazione si mantiene critica e non sono stati comunicati tempi certi per il ripristino delle scorte.

Lo ha annunciato il governo: trasporti e ospedali sono in crisi e la corrente elettrica arriva nelle case per due ore al giorno Mercoledì il ministro cubano dell’Energia e delle Miniere, Vicente de la O Levy, ha detto che Cuba ha esaurito tutte le scorte di petrolio, gasolio e olio combustibile, fondamentali per alimentare la rete elettrica nazionale, che all’80 per cento funziona con centrali a combustibile. I blackout, che già duravano gran parte della giornata, ora si sono allungati: la corrente arriva per un paio d’ore al giorno, perlopiù di notte, anche nella capitale L’Avana. L’esaurimento delle riserve condizionerà ulteriormente anche il già limitato sistema dei trasporti e il funzionamento degli ospedali, che da alcuni mesi si occupano solo dei casi urgenti. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - A Cuba sono finite tutte le scorte di carburante

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Carburante, assalto ai distributori nel weekend di Pasqua: scorte finiteNon è stato un fine settimana facile quello appena trascorso, a cavallo tra Pasqua e Pasquetta, per chi mettendosi in viaggio ha avuto necessità di...

Finite le scorte d'acqua a Vasto Marina, chiuso l'asilo nido "Stella Maris"Continuano i problemi a Vasto Marina a causa dell’acqua non potabile e, con un'ordinanza, il sindaco ha disposto la chiusura dell'asilo nido "Stella...

Si parla di: Vaticano–USA, tregua diplomatica, ma tra Cuba, Iran e Venezuela le crepe restano; L'Uruguay invierà latte in polvere a Cuba e richiederà prove che non finisca nei negozi in dollari.