A Chieti la rassegna finale di Nuovo cinema coraggioso 2026
A Chieti si è conclusa la rassegna finale di “Nuovo cinema coraggioso” 2026, un progetto nazionale promosso da ZaLab. La manifestazione ha visto la partecipazione di docenti e studenti di diverse scuole italiane, coinvolti in attività di formazione e laboratori cinematografici. L’obiettivo del progetto è quello di trasformare gli studenti e gli insegnanti da semplici spettatori in promotori culturali attivi nel settore del cinema. La rassegna ha presentato i lavori realizzati durante le attività formative.
Si conclude a Chieti “Nuovo cinema coraggioso”, il progetto nazionale presentato da ZaLab, che propone formazione e laboratori cinematografici per trasformare docenti e studenti delle scuole italiane da semplici spettatori a veri promotori culturali. Protagonisti gli studenti del liceo Gonzaga di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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