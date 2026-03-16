LA Italia 2026 gran finale a Hollywood | protagonisti il docu Napoli 2500+1 Arbore e il nuovo cinema italiano alla vigilia degli Oscar

A Hollywood si è tenuto il gran finale di LA, Italia 2026, con protagonisti il documentario “Napoli 2500+1”, Arbore e il nuovo cinema italiano. La giornata ha celebrato la cultura partenopea e la canzone napoletana, attirando l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori. L’evento ha concluso il ciclo di iniziative che hanno accompagnato la manifestazione, lasciando spazio alle riflessioni sulla scena cinematografica italiana.

Gran finale nel segno di Napoli e della sua straordinaria tradizione musicale per LA, Italia 2026, il festival che ha celebrato a Hollywood il talento e la creatività italiana con una settimana di cinema, musica e incontri tra protagonisti dell’industria audiovisiva internazionale alla vigilia della notte degli Oscar. La giornata conclusiva ha reso omaggio alla cultura partenopea e alla canzone napoletana che, secondo la compositrice premio Oscar Diane Warren, “meriterebbe la candidatura a Patrimonio Immateriale dell’Unesco”. Molto seguita la proiezione del documentario “Napoli 2500+1”, diretto dal giornalista e scrittore Carlo Puca, racconto appassionato della storia millenaria della città e del suo straordinario patrimonio culturale. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - LA, Italia 2026, gran finale a Hollywood: protagonisti il docu “Napoli 2500+1”, Arbore e il nuovo cinema italiano alla vigilia degli Oscar Articoli correlati LA Italia Fest omaggia Bertolucci nel 50° di “Novecento”: cerimonia a Hollywood alla vigilia degli OscarRicerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4. Hollywood chiama, il cinema risponde: ecco gli Oscar 2026Hollywood apre il suo libro dei sogni e lo fa con le nomination agli Oscar 2026, il cuore pulsante del cinema mondiale. Contenuti e approfondimenti su LA Italia 2026 gran finale a Hollywood... Discussioni sull' argomento Wheelchair curling, doppio misto Milano Cortina 2026: l’Italia chiude in bellezza battendo la Gran Bretagna; Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 2026 - Curling: l'Italia batte la Gran Bretagna nel Doppio misto - Video; Prosecco Tour 2026, gran finale a Montelibretti; Banff Italia 2026: l’ultima settimana del tour chiude un’edizione di grande successo. A 'LA, Italia' gran finale tra le star nel segno di NapoliGran finale nel segno di Napoli e della sua tradizione musicale per 'LA, Italia 2026', il festival che ha celebrato a Hollywood il talento e la creatività italiana con una settimana di cinema, musica ... ansa.it Il 22 e 23 marzo votiamo SÌ AL REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA, Votiamo SÌ per cambiare l’Italia. - facebook.com facebook Stanotte l’Italia gioca con il Venezuela la sua prima semifinale dei nuovi Mondiali, mentre la prima finalista è una squadra che ha già battuto x.com