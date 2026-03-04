Il grande cinema internazionale protagonista a Riccione | prosegue a marzo la rassegna Il Cinema d’autore

A Riccione continua il ciclo di proiezioni della rassegna “Il Cinema d’autore”, dedicata a film di alto livello provenienti dai principali palcoscenici internazionali. L’evento, che si svolge ogni giovedì sera, presenta opere di generi diversi e linguaggi innovativi, offrendo al pubblico un’ampia selezione di film di grande prestigio. La programmazione di marzo prosegue con nuove proiezioni, confermando l’interesse per il grande cinema internazionale.

Al Cinepalace continuano gli appuntamenti del giovedì con le pellicole premiate nei più prestigiosi festival mondiali, un viaggio tra generi, culture e storie Proseguono le proiezioni della rassegna “Il Cinema d’autore”, l’appuntamento settimanale del giovedì sera che porta sul grande schermo opere di altissimo profilo, capaci di spaziare tra generi diversi e linguaggi originali con uno sguardo rivolto ai principali palcoscenici internazionali. Ogni giovedì, l’esperienza cinematografica inizia alle 20:30 con l’aperitivo offerto da Indaco e Napizz, preludio a un viaggio tra storie intense e visioni che superano i confini del cinema commerciale. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

