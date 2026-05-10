Il match tra Jannik Sinner e Alexei Popyrin si svolgerà il 11 maggio negli Internazionali d’Italia e sarà trasmesso in diretta su TV8 in chiaro. L’incontro è previsto nel programma ufficiale del torneo e potrà essere seguito anche tramite streaming. La partita rappresenta la sfida tra il tennista italiano e l’avversario australiano, entrambi qualificati per il terzo turno del torneo.

Jannik Sinner affronterà Alexei Popyrin al terzo turno degli Internazionali d’Italia: dopo l’agevole esordio contro l’austriaco Sebastian Ofner, regolato con il punteggio di 6-3, 6-4 nella serata di sabato sotto gli occhi del pubblico che ha gremito il Centrale del Foro Italico, il fuoriclasse altoatesino è atteso dall’ australiano, avversario che potrebbe creare qualche grattacapo in più sulla terra rossa di Roma, anche perché è reduce dalle affermazioni di spessore contro Matteo Berrettini e il ceco Jakub Mensik. L’appuntamento è per lunedì 11 maggio: sarà il terzo match sul Campo Centrale a partire dalle ore 11.00 e non inizierà prima delle ore 15.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sinner-Popyrin si vedrà su TV8 in chiaro? Orario 11 maggio, programma esatto, streaming

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