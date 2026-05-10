Sinner-Popyrin si vedrà su TV8 in chiaro? Orario 11 maggio programma esatto streaming

Da oasport.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il match tra Jannik Sinner e Alexei Popyrin si svolgerà il 11 maggio negli Internazionali d’Italia e sarà trasmesso in diretta su TV8 in chiaro. L’incontro è previsto nel programma ufficiale del torneo e potrà essere seguito anche tramite streaming. La partita rappresenta la sfida tra il tennista italiano e l’avversario australiano, entrambi qualificati per il terzo turno del torneo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Jannik Sinner affronterà Alexei Popyrin al terzo turno degli Internazionali d’Italia: dopo l’agevole esordio contro l’austriaco Sebastian Ofner, regolato con il punteggio di 6-3, 6-4 nella serata di sabato sotto gli occhi del pubblico che ha gremito il Centrale del Foro Italico, il fuoriclasse altoatesino è atteso dall’ australiano, avversario che potrebbe creare qualche grattacapo in più sulla terra rossa di Roma, anche perché è reduce dalle affermazioni di spessore contro Matteo Berrettini e il ceco Jakub Mensik. L’appuntamento è per lunedì 11 maggio: sarà il terzo match sul Campo Centrale a partire dalle ore 11.00 e non inizierà prima delle ore 15.🔗 Leggi su Oasport.it

sinner popyrin si vedr224 su tv8 in chiaro orario 11 maggio programma esatto streaming
© Oasport.it - Sinner-Popyrin si vedrà su TV8 in chiaro? Orario 11 maggio, programma esatto, streaming
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Sinner-Ofner si vedrà su TV8 in chiaro? Orario, programma, streamingJannik Sinner aprirà la sessione serale di sabato 9 maggio sul campo centrale del Foro Italico sfidando l’austriaco Sebastian Ofner in occasione dei...

Sinner-Zverev si vedrà in chiaro su TV8, ma non in diretta! Orario differita, programma, streamingNel torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo l’azzurro Jannik Sinner approda in semifinale: nella parte bassa del tabellone il numero due del mondo sarà...

Argomenti più discussi: Jannik Sinner - Alexei Popyrin agli Internazionali d'Italia 2026: quando gioca a Roma, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Internazionali, quando gioca Sinner con Popyrin? Data, orario e dove vederla in tv; Sinner-Popyrin al terzo turno degli Internazionali d'Italia: orario, quando si gioca e dove vederla in tv; Sinner e non solo: il programma di oggi su Sky.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web