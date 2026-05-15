A che ora la finale dell’ATP di Roma 2026? Dove vederla in tv e streaming in chiaro

La finale dell’ATP Masters 1000 di Roma 2026 si giocherà domenica 17 maggio. L’incontro tra Luciano Darderi e Casper Ruud avrà luogo in un orario ancora da definire, e il vincitore di questa sfida affronterà il vincente della partita tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e streaming in chiaro, consentendo agli appassionati di seguire l’evento senza costi aggiuntivi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui