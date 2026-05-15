A che ora la finale dell’ATP di Roma 2026? Dove vederla in tv e streaming in chiaro
La finale dell’ATP Masters 1000 di Roma 2026 si giocherà domenica 17 maggio. L’incontro tra Luciano Darderi e Casper Ruud avrà luogo in un orario ancora da definire, e il vincitore di questa sfida affronterà il vincente della partita tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e streaming in chiaro, consentendo agli appassionati di seguire l’evento senza costi aggiuntivi.
L’ ultimo atto del tabellone di singolare maschile dell’ATP Masters 1000 di Roma andrà in scena domenica 17 maggio: il vincente del match tra Luciano Darderi ed il norvegese Casper Ruud affronterà il vincente della sfida tra Jannik Sinner ed il russo Daniil Medvedev. L’incontro andrà in scena sul Campo Centrale: il programma verrà aperto alle ore 12.00 dalla finale di doppio femminile, seguita, non prima delle ore 14.00, dall’ultimo atto di doppio maschile, ed infine, non prima delle ore 17.00, dalla finale di singolare maschile. La finale di singolare maschile sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su TV8 HD ed in abbonamento su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. 🔗 Leggi su Oasport.it
Sinner vs Medvedev | ATP Rome 2026 SF | Tennis Talk Preview
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