A che ora la finale dell’ATP di Indian Wells 2026 | dove vederla in tv e streaming c’è l’opzione in chiaro

La finale dell’ATP di Indian Wells 2026 si terrà domenica 15 marzo alle 22.00 ora italiana. La partita sarà trasmessa in diretta streaming e in tv, con un’opzione visibile anche in chiaro. L’evento si svolge al deserto californiano, coinvolgendo i due giocatori arrivati all’ultimo atto del torneo. La finale sarà visibile su vari canali e piattaforme dedicati alla trasmissione sportiva.

La finale del Masters 1000 di Indian Wells 2026 si giocherà domenica 15 marzo (ore 22.00 italiane) sul cemento della località statunitense: si preannuncia un confronto particolarmente vibrante, acceso, appassionante ed equilibrato per la conquista del primo torneo stagionale di questo livello, uno dei più importante dell’annata agonistica dopo i quattro Slam. Per conoscere i due atleti che si fronteggeranno bisognerà aspettare l’esito delle semifinali: da una parte Jannik Sinner incrocerà il tedesco Alexander Zverev, dall’altra lo spagnolo Carlos Alcaraz se la dovrà vedere con il russo Daniil Medvedev. L’anno scorso il titolo finì nelle mani del britannico Jack Draper, capace di regolare il danese Holger Rune. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora la finale dell’ATP di Indian Wells 2026: dove vederla in tv e streaming, c’è l’opzione in chiaro Articoli correlati Alcaraz-Medvedev oggi, ATP Indian Wells 2026: definito l’orario della semifinale! Dove vederla in tv e streamingCarlos Alcaraz affronterà Daniil Medvedev quest’oggi nella seconda semifinale del Masters1000 di Indian Wells. Indian Wells, per Sinner la sfida più dura: affronta Zverev per andare in finale | Quando gioca e dove vederla in tv e streamingServivano risposte e Jannik Sinner le ha date nel corso di questa settimana a Indian Wells. If You Feel Behind in Life, This Will Change How You See Everything! Contenuti e approfondimenti su Indian Wells Temi più discussi: Quarti a Indian Wells: ecco a che ora si gioca Sinner-Tien; Jannik Sinner - Learner Tien a Indian Wells 2026: quando gioca, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Sinner-Tien e non solo: i quarti LIVE su Sky; Sinner-Tien, ci si gioca un posto in semifinale: appuntamento alle 21.00. A che ora gioca Sinner oggi a Indian Wells contro Zverev: dove vedere la semifinale in tv e i precedentiL'azzurro a caccia della sua prima finale nel torneo californiano. I precedenti contro il tedesco gli sorridono. In finale uno tra Alcaraz e Medvedev ... msn.com Finale Indian Wells 2026: quando si gioca e dove vederla in TV e in streamingIl torneo di Indian Wells si prepara ad entrare nella fase decisiva. Il primo Masters 1000 della stagione sul cemento sta regalando partite molto combattute sui campi californiani e da oggi inizierann ... tag24.it Sinner meglio di Alcaraz, almeno a Indian Wells: i dati che sorridono a Jannik - facebook.com facebook Alcaraz-Medvedev oggi, semifinale Indian Wells. Orario e dove vederla in tv x.com