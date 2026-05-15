Domenica, il Palermo affronterà in trasferta il Catanzaro indossando il lutto al braccio in memoria di Alessia La Rosa, una tifosa di appena 8 anni deceduta dopo aver combattuto contro il cancro. La squadra ha deciso di adottare questa scelta per onorare la memoria della bambina. Inoltre, le maglie indossate durante la partita saranno messe all’asta per raccogliere fondi a favore di iniziative benefiche in suo ricordo.

Il Palermo scenderà in campo domenica in trasferta contro il Catanzaro con il lutto al braccio per ricordare Alessia La Rosa, la tifosa di soli 8 anni scomparsa dopo una lunga battaglia contro il cancro. Il ricordo di Alessia I calciatori rosanero indosseranno una patch commemorativa sulle maglie da gara dedicata alla bambina, diventata simbolo di coraggio e tenacia. L’iniziativa solidale Il club di viale del Fante ha inoltre deciso di mettere all’asta le maglie utilizzate durante la semifinale d’andata dei playoff di Serie B, devolvendo l’intero ricavato all’associazione ASLTI ODV - Liberi di crescere. L’organizzazione, attiva dal 1982 presso l’ospedale Civico di Palermo, ha sostenuto Alessia e la sua famiglia e continua a offrire assistenza gratuita a numerosi bambini oncologici. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - A Catanzaro il Palermo in campo col lutto al braccio per Alessia, maglie all’asta per beneficenza

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