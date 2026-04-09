Maglie in beneficenza nel ricordo di Morosini Il ricavato per il campo di Monterosso
Un'asta benefica organizzata dalla Lega Serie B in collaborazione con «Live Charity» raccoglie fondi per il campo di Monterosso, in ricordo di Piermario Morosini. Durante l’evento, vengono messe all’asta maglie indossate dai capitani delle squadre, con fasce personalizzate che raffigurano il volto del calciatore scomparso. I proventi saranno destinati a sostenere il progetto dedicato alla realizzazione del nuovo campo sportivo.
CALCIO. L’asta benefica organizzata dalla Lega Serie B, in collaborazione con «Live Charity». Per i capitani fasce personalizzate col volto di Piermario. La Serie B scende in campo nel ricordo di Piermario Morosini, calciatore bergamasco mancato improvvisamente il 14 aprile 2012 mentre giocava, con la maglia del Livorno, sul campo del Pescara. In occasione dell’anniversario, durante la 34a giornata - in programma tra venerdì 10 e domenica 12 aprile - i capitani delle venti squadre indosseranno fasce personalizzate col volto di Morosini. E non solo. «Ricordare Piermario significa trasformare la memoria in azioni concrete volte a tutelare la salute dei calciatori - dichiara Paolo Bedin, presidente della Lega Serie B -. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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