Lunedì si terrà il funerale di Mathias, una figura molto conosciuta nelle comunità di Ravenna e Cesena. La squadra di pallavolo della città giocherà i prossimi playoff indossando il lutto al braccio, in segno di rispetto e ricordo. La notizia ha coinvolto studenti, allenatori e tifosi, che si sono stretti attorno alla famiglia e alla squadra in un momento difficile. La perdita ha suscitato commozione tra chi lo aveva conosciuto.

Non sono giorni facili da affrontare negli ambienti sportivi e scolastici di Ravenna e Cesena. La tragica scomparsa di Mathias Tonti, figlio di Alberto e di Tamara Pantaleone, segretaria di direzione nonché responsabile eventi e responsabile marketing del Porto Robur Costa 2030, ha lasciato il segno. I funerali si terranno lunedì, alle 15, nella chiesa della parrocchia di San Paolo, a Cesena, al quartiere di San Mauro in Valle. Mathias – deceduto martedì a Trento dopo 5 giorni di agonia, a seguito di un incidente avvenuto mentre sciava a San Martino di Castrozza – aveva 12 anni, era un appassionato di pallavolo, giocava nell’U13 e nell’U15 del Volley Club Cesena e frequentava la prima classe alla scuola media ‘Viale della Resistenza’ a Cesena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lunedì l’addio a Mathias. Ai playoff la Consar giocherà col lutto al braccio

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Lunedì prossimo sarò in Libano per manifestare la solidarietà e la vicinanza del Governo italiano al Presidente Aoun e a tutto il popolo libanese a seguito dei bombardamenti subiti. Non vogliamo che a pagare sia ancora la popolazione civile come a Gaza. Sa - facebook.com facebook

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