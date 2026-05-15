A Castellabate Sonalloco una festa dei suoni paesani
Dal 15 al 17 maggio, il centro storico di Castellabate si animerà con una manifestazione dedicata ai suoni del territorio. Durante l’evento, le strade, le piazze e i balconi del paese diventeranno ambienti acustici naturali, creando un’atmosfera musicale diffusa. L’iniziativa, chiamata Sonalloco, coinvolge la comunità locale e propone un’esperienza sonora che valorizza gli spazi pubblici e privati del centro storico. La manifestazione si svolge in un periodo di tre giorni consecutivi, con attività e installazioni sonore.
Dal 15 al 17 maggio, il centro storico si trasformerà in uno strumento musicale diffuso: vicoli, piazzette e balconi diventeranno spazi acustici naturali. Niente palchi, niente amplificazione: solo musica suonata da vicino, tra le persone, nella sua dimensione più autentica e partecipata. Un progetto culturale che parte dal territorio I luoghi hanno suoni, ogni suono ha i suoi luoghi, i suoni viaggiano. Castellabate custodisce una tradizione preziosa legata alla chitarra battente, oggi quasi scomparsa ma profondamente connessa alle pratiche musicali del Monte Stella e alle culture sonore di Lucania, Calabria e Puglia. Sonalloco nasce dalla... 🔗 Leggi su Primacampania.it
Sullo stesso argomento
Torna il “Palio dei Mieri” paesani: tradizione, vino e comunità in festaNOCIGLIA – Celebrare l’autenticità e la ricchezza della cultura enogastronomica locale attraverso una speciale sfida tra i cantinieri.
Castellabate, torna la Festa del Pescato di Paranza dal 30 maggio al 1° giugno A Castellabate torna la grande festa del mare: tre giorni tra gusto, tradizione e spettacoli Dal 30 maggio al 1° giugno 2026, Castellabate ospiterà...