A Castellabate Sonalloco una festa dei suoni paesani

Dal 15 al 17 maggio, il centro storico di Castellabate si animerà con una manifestazione dedicata ai suoni del territorio. Durante l’evento, le strade, le piazze e i balconi del paese diventeranno ambienti acustici naturali, creando un’atmosfera musicale diffusa. L’iniziativa, chiamata Sonalloco, coinvolge la comunità locale e propone un’esperienza sonora che valorizza gli spazi pubblici e privati del centro storico. La manifestazione si svolge in un periodo di tre giorni consecutivi, con attività e installazioni sonore.

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