Castellabate torna la Festa del Pescato di Paranza dal 30 maggio al 1° giugno

A Castellabate si svolgerà dal 30 maggio al 1° giugno la 15ª edizione della Festa del Pescato di Paranza, evento che celebra il mare e la tradizione culinaria locale. La manifestazione durerà tre giorni e presenterà momenti dedicati al gusto, alla cultura e agli spettacoli. Questa festa rappresenta un appuntamento consolidato nel calendario gastronomico del Cilento, attirando visitatori e appassionati della cucina di mare.

A Castellabate torna la grande festa del mare: tre giorni tra gusto, tradizione e spettacoli. Dal 30 maggio al 1° giugno 2026, Castellabate ospiterà la 15ª edizione della Festa del Pescato di Paranza, uno degli appuntamenti più attesi del panorama gastronomico del Cilento. L’evento, organizzato dall’Associazione Punta Tresino, si svolgerà nella suggestiva cornice di Villa Matarazzo a Santa Maria di Castellabate, confermandosi come punto di riferimento per turisti e appassionati della frittura di paranza. L’iniziativa gode del patrocinio morale di: Regione Campania, Provincia di Salerno, Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Comune di Castellabate e Camera di Commercio di Salerno.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Castellabate, torna la Festa del Pescato di Paranza dal 30 maggio al 1° giugno Notizie correlate Torna la fiera del Crocifisso ritrovato: a Salerno dal 30 aprile al 2 maggioTorna a Salerno la Fiera del Crocifisso Ritrovato, organizzata dalla Bottega San Lazzaro. Leggi anche: Straborgo 2026, la festa del quartiere dal 29 maggio all'1 giugno: gli Zen Circus prima band sul palco di piazza Mazzini