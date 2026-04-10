Torna il Palio dei Mieri paesani | tradizione vino e comunità in festa
A Nociglia torna il “Palio dei Mieri”, un evento che riunisce la comunità tra tradizioni, vino e festa. La manifestazione prevede una sfida tra i cantinieri, con l’obiettivo di valorizzare l’enogastronomia locale. L’appuntamento richiama ogni anno molti partecipanti e visitatori, creando un’occasione di incontro e celebrazione delle radici culturali del paese. La festa si svolge nel rispetto delle consuetudini che da sempre caratterizzano questa tradizione.
NOCIGLIA – Celebrare l’autenticità e la ricchezza della cultura enogastronomica locale attraverso una speciale sfida tra i cantinieri. Sabato 11 aprile, sotto i portici del Palazzo Baronale in Piazza Ruggieri, a Nociglia, torna l’attesissimo appuntamento con il “Palio dei Mieri” paesani.L’evento. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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