Torna il Palio dei Mieri paesani | tradizione vino e comunità in festa

A Nociglia torna il “Palio dei Mieri”, un evento che riunisce la comunità tra tradizioni, vino e festa. La manifestazione prevede una sfida tra i cantinieri, con l’obiettivo di valorizzare l’enogastronomia locale. L’appuntamento richiama ogni anno molti partecipanti e visitatori, creando un’occasione di incontro e celebrazione delle radici culturali del paese. La festa si svolge nel rispetto delle consuetudini che da sempre caratterizzano questa tradizione.