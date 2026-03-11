Urologia in difficoltà il caso a Sarzana | Se ne va il primario Medici in fuga dall’Asl5

Il primario di chirurgia urologica del San Bartolomeo di Sarzana ha annunciato il suo trasferimento al Nuovo ospedale delle Apuane di Massa, con partenza prevista dal 1° maggio. La notizia conferma la fuga di medici dall’Asl5 e mette in evidenza le difficoltà che attraversa il reparto di urologia locale. Nessun altro dettaglio sui motivi o su eventuali ripercussioni.

Sarzana, 11 marzo 2026 – Il primario di chirurgia urologica in servizio al San Bartolomeo lascerà Sarzana dal 1° maggio per trasferirsi al Nuovo ospedale delle Apuane di Massa. Non si arresta la fuga di medici dall’Asl Spezzino: “ Un segnale gravissimo che non può essere sottovalutato ”, dicono Luca Comiti, segretario generale della Cgil, e Marzia Ilari, segretaria della Funzione Pubblica. Problemi di carenza di personale. “Eravamo stati facili profeti quando, nelle scorse settimane, avevamo denunciato le carenze di organico nella Chirurgia generale del San Bartolomeo dopo un pensionamento e le dimissioni di due dirigenti medici. Ci chiedevamo se le condizioni di lavoro a cui è sottoposto il personale sanitario avrebbero portato ad altre defezioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

