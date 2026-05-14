A Santa Maria di Castellabate il congresso su Innovazione e ricerca in urologia

A Santa Maria di Castellabate si terrà il congresso dedicato all’innovazione e alla ricerca in urologia organizzato dall’Associazione Campana di Urologia. L’evento si svolgerà il 15 e 16 maggio nella sala consiliare del comune e vedrà la partecipazione di professionisti del settore che discuteranno di temi legati alle nuove tecniche e agli ultimi studi nel campo urologico. La due giorni prevede interventi e confronti tra esperti provenienti da diverse strutture.

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Innovazione e ricerca in urologia. Questo il focus del congresso organizzato dall’ACU (Associazione Campana di Urologia) su cui le eccellenze del settore si confronteranno il 15 e 16 maggio prossimi nella sala consiliare del comune di Santa Maria di Castellabate. Si terrà venerdì 15 e sabato 16 maggio prossimi nella sala consiliare del comune di. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - A Santa Maria di Castellabate il congresso su Innovazione e ricerca in urologia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Dramma sfiorato a Santa Maria di Castellabate: crolla un grosso pino a Villa MatarazzoAvrebbe potuto avere conseguenze peggiori, la caduta di un grosso pino a Villa Matarazzo, a Santa Maria di Castellabate, nella notte di sabato. Leggi anche: Castellabate al setaccio: sospesa un'attività commerciale a Santa Maria Temi più discussi: Roma, al Santa Maria della Pietà riapre il Museo Laboratorio della Mente, ristrutturato e ampliato; Biennale, inaugurato il padiglione della Santa Sede a Santa Maria Ausiliatrice; Svuota Cantine & Garage - Le date di conferimento fino a Luglio 2026; Sassari, via ai lavori per il nuovo centro intermodale della mobilità sostenibile a Santa Maria di Pisa. Santa Maria Novella, centinaia di persone in piazza per la sicurezza. Non ci sentiamo più sicuri \ VIDEO x.com Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe: biografia, storia e devozioneScopri la biografia di Maria Francesca delle Cinque Piaghe: storia, devozione, miracoli, santuario a Napoli e la famosa sedia della fertilità ... cronachedellacampania.it Santa Maria in Gradi, visita guidata cura del Touring ClubSanta Maria in Gradi, visita guidata cura del Touring Club. Viterbo - Venerdì 22 maggio alle 16,30 - Partecipazione gratuita ... tusciaweb.eu