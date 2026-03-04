Al Campus Bio-Medico di Roma l' odontoiatria tra realtà virtuale e immersiva  

Al Campus Bio-Medico di Roma si parla di innovazione in odontoiatria, con l’uso di tecnologie come la realtà virtuale e immersive. Durante un evento, esperti e studenti hanno mostrato come queste metodologie siano impiegate per migliorare l’addestramento dei futuri professionisti. La discussione si è concentrata sulle applicazioni pratiche di queste tecnologie nel campo sanitario.

Roma, 4 mar. (Adnkronos Salute) - Nella sanità del XXI secolo la simulazione è diventata un elemento centrale per garantire la qualità della formazione dei professionisti della salute. Questo è particolarmente vero in odontoiatria, dove precisione del gesto clinico e capacità decisionale si sviluppano attraverso una pratica costante, controllata e progressiva. In questo contesto l'università Campus Bio-Medico di Roma (Ucbm) ha introdotto SIMtoCARE, un ambiente tecnologico immersivo che integra formazione, pratica e cura offrendo agli studenti gli strumenti per affinare le proprie competenze e diventare professionisti di eccellenza. L'iniziativa - spiega una nota - ha messo in luce come l'apprendimento in odontoiatria non possa più basarsi solo sulla didattica tradizionale e sul tirocinio clinico tardivo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

