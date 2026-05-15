A Bologna è nato il primo ospedale di comunità

A Bologna è stato inaugurato il primo ospedale di comunità, situato all’interno del policlinico Sant’Orsola. La struttura, chiamata Osco, si trova nel padiglione Palagi e ha aperto i battenti questa mattina, venerdì 15 maggio. L’ospedale di comunità è stato realizzato con fondi provenienti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). La nuova struttura è ora operativa e pronta a offrire servizi sanitari alla popolazione locale.

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