A Bologna è nato il primo ospedale di comunità

Da bolognatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bologna è stato inaugurato il primo ospedale di comunità, situato all’interno del policlinico Sant’Orsola. La struttura, chiamata Osco, si trova nel padiglione Palagi e ha aperto i battenti questa mattina, venerdì 15 maggio. L’ospedale di comunità è stato realizzato con fondi provenienti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). La nuova struttura è ora operativa e pronta a offrire servizi sanitari alla popolazione locale.

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All’interno del policlinico Sant’Orsola di Bologna nasce il primo ospedale di comunità (Osco). La struttura, finanziata con fondi Pnrr, è stata inaugurata questa mattina - venerdì 15 maggio - nel padiglione Palagi del policlinico bolognese.Si tratta di un’area che ospita diciotto posti letto. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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