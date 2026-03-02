A 78 anni, Franco continua a lavorare come meccanico a Ferrara, dove ha iniziato a 16 anni entrando nell’officina di suo padre. Osserva che i giovani di oggi mostrano poco interesse per i motori e che i meccanici tradizionali sono sempre più in via di estinzione. La sua esperienza si intreccia con l’attuale situazione del settore, che fatica a mantenere le competenze di un tempo.

Ferrara, 2 marzo 2026 – "Non è che poi mi piacesse tanto studiare, così già a 16 anni sono entrato nell’officina di mio padre. Vedevo quei giganti, camion per il movimento terra. Allora erano mastodontici, le officine riparavano quelli, i trattori. Certo anche le auto". L’officina era ad Argenta, la seconda guerra mondiale è da poco finita, quando il papà alza la saracinesca. "Era appena tornato dalla Russia", racconta Franco Mingozzi, 78 anni, ancora le mani nei motori, cilindri e candele, carburatori da registrare. Per dieci anni presidente nazionale per Cna nella categoria autoriparazione. Su una mensola la Targa San Giorgio conferita dall’Accademia dei maestri artigiani di arti e mestieri di Ferrara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Franco lavora a 78 anni: “Meccanici in via d’estinzione, i giovani non hanno passione per i motori”

