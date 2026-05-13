A 78 anni dalla Nakba del popolo palestinese la rete ravennate chiama a raccolta la città in piazza

Venerdì 15 maggio, in piazza del Popolo a Ravenna, si terrà una manifestazione organizzata dalla rete La Via Maestra per ricordare il 78° anniversario della Nakba, l'esodo forzato del popolo palestinese avvenuto nel 1948. L'iniziativa si svolge alle 18 e invita i cittadini a partecipare per commemorare questo evento storico. La manifestazione si inserisce nel calendario delle commemorazioni annuali di questa ricorrenza.

Venerdì 15 maggio, la rete La Via Maestra torna in piazza del Popolo (alle 18) in occasione del 78esimo anniversario della Nakba del il popolo palestinese, l'esodo forzato a cui la popolazione fu costretta nel 1948. Con la parola Nakba, che in lingua araba significa “catastrofe”, i palestinesi.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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