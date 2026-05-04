La foto intima di un' amica divulgata via chat | indagati due minorenni

Due minorenni sono iscritti nel registro degli indagati dopo che una foto intima, scattata durante una videochiamata, è stata condivisa tramite chat. L’episodio è al centro di un’inchiesta aperta dalla Procura dei minori di Lecce. La vicenda riguarda un ragazzo di 15 anni e una ragazza di 14, i quali sono sotto indagine per la diffusione di immagini private.

Una foto intima scattata durante una videochiamata è al centro di un'indagine avviata dalla Procura dei minori di Lecce, nei confronti di un 15enne e di una 14enne. I due erano gli amici di una 16enne (12enne all'epoca dei fatti) che ha sporto denuncia, dopo essersi accorta che quello screenshot.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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